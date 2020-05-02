77 ألف طالب "أولى ثانوي" يؤدون امتحانات اللغة الإنجليزية بالإسماعيلية

قال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن 7783 طالبا بالصف الأول الثانوي أدوا اليوم السبت امتحانات اللغة الإنجليزية على مستوى 8 إدارات تعليمية من المنازل.

وأكد قبيصي أن الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الأولى، والتي تؤدي الامتحان خلال الفترة من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات بالمديرية والإدارات تهدف إلى مواجهة أي مشكلات خاصة بالامتحان.

وأضاف "قبيصي" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، ماعدا بعض الاستفسارات التقنية الخاصة بدخول الموقع وكيفية التعامل معها، مشيرا إلى أن هناك تواصل مستمر مع الوزارة من خلال مسؤول التطوير والذى قام خلال الفترة الماضية بتحديث أجهزة التابلت وإصلاح أي مشكلات بها قبل انطلاق الإمتحان.