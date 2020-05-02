أحمد حسانين وكيلا لمديرية الصحة بجنوب سيناء

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة، الصحة والسكان، قرار رقم 130 لسنة 2020، بتكليف الدكتور أحمد حسانين مدير الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء، للقيام بأعمال وكيل المديرية لمدة ثلاث أشهر وذلك بعد إحالة الدكتورة شهيرة موريس إلى التقاعد لبلوغها السن القانوني.

وأعرب الدكتور أحمد حسانين، عن خالص سعادته بهذه الثقة، قائلًا "عملت في محافظة جنوب سيناء منذ عام 2006 بعد أن قررت نقل تكليفي من محافظة الجيزة إلى محافظة جنوب سيناء".

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد حسانين خريج كلية الطب جامعة الزقازيق، وحاصل على عدة شهادات أبرزها، ماجستير طب أسرة من جامعة الزقازيق، ودبلومه في إدارة المستشفيات، وتخطيط استراتيجي وإدارة ملفات.

وتقلد الدكتور أحمد حسانين عدة مناصب في جنوب سيناء، وعمل مدير عام الرعاية والطفولة بمديرية الشؤون الصحية, ومدير المستشفيات، مدير الطب العلاجي، ومدير القوافل العلاجية، ومدير الحجر الصحي، والرعاية الأساسية، ثم مسئول ومنسق مبادرة 100 مليون صحة، ومدير الطب الوقائي.