"الزراعة" تبحث رفع كفاءة مركز التلقيح الصناعي في بني سويف

تفقد الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية والثروة الحيوانية، مركز التلقيح الصناعي في مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف؛ لبحث كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه ورفع كفاءته.

وقال صابر إن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتطوير الثروة الحيوانية، والتحسين الوراثي لها عن طريق استخدام السائل المنوي المجمد من طلائق منتخبه ذات صفات إنتاجية عالية، وتسهيل حصول المربيين عليها، وأن يجرى التلقيح بواسطة الأطباء والمدربين على درجة عالية.

وأضاف أن التحسين الوراثي باستخدام هذه السلالات يعود بالنفع على المربيين، ويساهم في سد الفجوة الغذائية على المدى القريب والبعيد، ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير الإنتاج الحيواني.