يبدأ الحجز غدا.. أماكن الوحدات وطريقة حجز شقق دار مصر المطروحة للبيع

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان للوزارة، إنه سيبدأ غدا الأحد الموافق 3 مايو 2020، فتح باب التسجيل إلكترونيًا لحجز 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي – الأخير) بمشروع "دار مصر".

وتستعرض "الوطن" معلومات عن أماكن الوحدات وطريقة الحجز

تطرح وحدات دار مصر في مدن 15 مايو، السادات، العاشر من رمضان، بدر، برج العرب الجديدة.

يسدد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online".

توجد نظم تقسيط ميسرة.

يكون هناك خصم للسداد الفوري.

سيجرى طرح شروط الطرح، وأسلوب وإجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، على الموقع الإلكتروني www.hdb–reservation.com، كما يمكن الاطلاع فقط على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة www.newcities.gov.eg.