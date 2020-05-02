تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 3 وفيات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في الكويت إلى 33، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، ظهر اليوم.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية، إلى تسجيل 242 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الحالات إلى 4آلاف و619 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم، إنه جرى شفاء 101 حالة من المصابين بوباء كورفونا المستجد؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى ألف و703 حالات، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتي وقت سابق، اليوم،ة.

وأوضح الصباح، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الوباء، وسيجرى نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بكورونا المستجد، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.