الكويت: شفاء 150 حالة مصابة بكورونا وارتفاع العدد الإجمالي لـ1539

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم، شفاء 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1539 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح، في بيان، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ150 حالة من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه سيجري نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 213 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي عدد حالات الشفاء حتى يوم أمس إلى 1389 حالة.