رفع 60 ألف طن قمامة من ميادين الغربية خلال أبريل

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن 1430 حملة نظافة رفعت 60,229 طن قمامة في الفترة منذ الأول من أبريل وحتى التاسع والعشرين من الشهر نفسه.

وكشف المحافظ، أن عدد حملات النظافة بمركز طنطا بلغ 152 حملة رفع خلالها 5204 طن قمامة، في حين بلغ عدد الحملات بحي أول طنطا 87، رفعت 7206 طنا، و87 حملة بحي ثان طنطا، رفعت 6619 طنا، و167 حملة بمركز المحلة الكبرى رفعت 5180 طنا، و105 حملة بحي أول المحلة الكبرى رفعت 7535 طنا، و105 حملة بحي ثان المحلة الكبري رفعت 6700 طن قمامة.

وفي مركز كفر الزيات، جرى تنفيذ 122 حملة نظافة أسفرت عن رفع 3085 طن قمامة، بينما بلغ عدد حملات النظافة بمركز السنطة 132 رفعت 3720 طنا.

وفي مركز قطور، بلغ عدد الحملات 117 رفعت 3310 أطنان، وفي مركز سمنود جرى تنفيذ 117 حملة رفعت 3800 طن، وفي مركز بسيون جرى تنفيذ 107 حملات نظافة رفعت 3900 طن، وفي مركز زفتي جرى تنفيذ 132 حملة نظافة رفعت 3970 طن قمامة.