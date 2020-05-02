بعد 49 يوما من العزل.. إسبانيا تسمح للبالغين بالخروج للتنزه

خرج عدد من المواطنين في إسبانيا من منازلهم في وقت مبكر اليوم، حيث سُمح للبالغين بالخروج للتنزه؛ للمرة الأولى منذ 7 أسابيع، مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضت لمكافحة الوباء الذي حصد أرواح أكثر من 25 ألف شخص في البلاد، وفقا لما نشره موقع "العربية".

ففي برشلونة، امتلأت الممرات القريبة من الشاطئ بالعدائين وراكبي الدراجات فيما خرج هواة ركوب الأمواج للاستمتاع برياضتهم المفضلة، أما في مدريد فتوافد راكبو الدراجات وألواح التزلج على شوارع المدينة الواسعة تحت مراقبة الشرطة؛ لمنع الناس من التجمهر في المناطق العامة.

يذكر أن إسبانيا شهدت إحدى أسوأ موجات تفشي مرض كوفيد-19، وفرضت حالة العزل العام في مارس التي منعت غالبية السكان من مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة، لكن مع تراجع معدل العدوى وبدء التقاط المستشفيات أنفاسها تحول تركيز الحكومة إلى إعادة فتح البلد وإنعاش الاقتصاد.