مسؤولة أممية: يجب تشكيل حكومة العراق بشكل عاجل

شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جانين هينيس بلاسخارت، على أن من الضروري تشكيل حكومة بدعم واسع وبشكل عاجل، وفقا لما نشره موقع "العربية".

كما قالت بلاسخارت في تغريدة على "تويتر"، اليوم، "ما زالت أزمات شديدة عدة تدفع العراق نحو المجهول"، لافتة إلى أن العراق لا يملك رفاهية الوقت.

يشار إلى أن وسائل إعلام عراقية كشفت، أمس، وثيقة مسرية تظهر قائمة بأسماء المرشحين لشغل مناصب في حكومة الكاظمي، تضمنت أكثر من اسم مرشح للوزارة الواحدة لتفادي رفض تصويت البرلمان الأسبوع القادم على التشكيلة الجديدة.

وفي تغريدة على تويتر يوم 27 أبريل، قال رئيس الوزراء المكلف إن المسؤولية التي تصديت لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية، كما أكد أن الحكومة التي أسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها، على الجميع وضع مصلحة العراق في الأولوية.