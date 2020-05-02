الفلاحين تحذر من "كارثة" حال تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

حذرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، من تخفيف تدابير الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19 " قبل الأوان، خاصة بعد أن سجلت مصر أمس 358 إصابة جديدة بكورونا، في مفاجأة صدمت الجميع، خاصة أنّ توقعات الزيادة لم تكن تزيد عن 300 حالة يوميا، لكن الصدمة كانت في تخطي ذلك التوقع والوصول إلى 358 حالة في يوم واحد.

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إنّ العالم بأسره كان لديه حالة استهتار بفيروس كورونا منذ بداية ظهوره في الصين وحتى أصبح وباء عالميا يضرب المئات من دول العالم، وأصبح المجتمع الدولي غير قادر على مواجهته في الوقت الراهن، لافتا إلى أنّ حالة الاستهتار تسببت في تزايد عدد الإصابات بشكل كبير خاصة في مصر.

وأوضح الأمين العام للفلاحين، أنّ الحديث عن تخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وعودة الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر، أمر خطير جدا، وسيؤدي إلى كارثة كبيرة حال تنفيذه، مشيرا إلى أنّه لا مجال للاستهتار الآن بعد أن أصبح الفيروس يشكل أكبر كارثة يواجهها العالم منذ عقود.

وشدد أبواللوز، على أنّ العزل الاجتماعي أقوى وسيلة الآن لمواجهة الفيروس، في ظل عدم وجود أي لقاح أو علاج فعال ومعروف للتصدي للفيروس، مشيدا بإجراءات الدولة المصرية لإجلاء العالقين المصريين في عدد كبير من دول العالم، مشيرا إلى أنّ مصر وفرت الخدمات للمصريين العالقين، وسهلت كل الإجراءات من أجل عودتهم إلى بلادهم.