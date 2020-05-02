الأرصاد تحذر من الشبورة صباح الغد.. والعظمى بالقاهرة 31

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة غدا الأحد، إذ تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا، وتكون والرياح معتدلة، بينما يشهد الوجه البحري طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة، وأن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على وسط سيناء.

وتوقع الخبراء أن يشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق، وأن يشهد شمال الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة، وأن يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، فهي كما يلي:

القاهرة 31 16

الإسكندرية 25 17

مطروح 24 13

سوهاج 37 22

قنا 38 24

الأقصر 39 24

أسوان 40 25