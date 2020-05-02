هدية الثقافة للمصريين.. الظاهر بيبرس مجانا بصيغة pdf

تقدم الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، هدية للقراء والمثقفين، من أشهر كتب السير والملاحم الشعبية في المكتبة العربية، وهو كتاب سيرة الظاهر بيبرس، التي تروي حياة السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري وأعماله البطولية التي نفذها زودا عن الإسلام وتصديا لأعدائه من الصليبيين والمغول.

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يأتي ذلك ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، لإتاحة الفعاليات الثقافية للمواطنين، من قطاعات الوزارة خلال فترة الحظر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.