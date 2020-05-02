أحد مؤسسي تمرد: مسلسل "الاختيار" أعاد للذاكرة الوجه القبيح للإخوان

قال محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أحد مؤسسي حركة تمرد الشبابية، إنّ مسلسل الاختيار أعاد للذاكرة الوجه القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية وحلفاءهم بعيدا عن طريقتهم المعتادة في ادعاء مظلومية كاذبة.

وأضاف عبدالعزيز، لـ"الوطن"، أنّ أحداث المسلسل توضح الفكر الارهابي المتأصل لدى التنظيمات الإرهابية، وكيف أنّ بطولات الجيش المصري العظيم ووحدة الشعب والجيش كانت كلمة السر في قدرة مصر على هزيمة التنظيمات المتطرفة.

وتابع أنّ الحرب على الإرهاب تشمل المواجهة الفكرية واستخدام القوى الناعمة كالسينما والتليفزيون والفن بكل أشكاله، والأدب والثقافة، كل ذلك جنبا إلى جنب مع بطولات الجيش في التصدي للتطرف، موضحا: "نحتاج لأعمال فنية أخرى مثل (الاختيار)، لما لها تأثير كبير على المجتمع".