ضبط 5 آلاف قضية مخدرات و 4 آلاف قطعة سلاح ناري خلال شهر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه، تنسيقا وقطاع الأمن المركزي، والتي أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ضبط 37 ألفا و500 قضية تموينية متنوعة، و31 ألفا و396 مقهى مخالف، وغلق 11 ألفا و119 مكان نشاط تعليمي مخالف، وغلق 11 ألفا و744 محلا مخالفا لقرار الغلق.

وجرى استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)، وكذا منطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتي (الشرقية والإسماعيلية)، ضُبط خلالها 352 متهما وبحوزتهم 36 قطعة سلاح ناري و61 طلقة مختلفة الأعيرة.

وجرى ضبط 43 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 17 ألفا و81 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 2318 قضية متنوعة، وضبط 4 متهمين هاربين، و10 آلاف و714 عنصرا إجراميا شديد الخطورة.

كما جرى ضبط 3939 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3381 متهما، و4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، وضبط 69 تشكيلا عصابيا، ضموا 200 متهم، ارتكبوا 312 حادثا، وضبط 660 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 5000 قضية مخدرات، ضبط خلالها 5018 متهما، وجرى إعادة 73 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 473 قضية أحداث، 1012 قضية مصنفات فنية، و448 ألفا و198 مخالفة مرورية متنوعة، و33 ألفا و131 قضية مرافق عامة.

وجرى كشف غموض 185 حادثا (قتل عمد – خطف - سرقة بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالي 274 متهما، وضبط 4510 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.