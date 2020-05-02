"شباب الخير".. مبادرة لبيع اللحم البلدي بـ80 جنيه لأهالي إسنا

قال محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، إنه جرى توفير 3 منافذ لبيع اللحوم البلدي، وذلك دعما لمبادرة شبابية "بيع كيلو اللحم البلدي بـ80 جنيه"، أطلقها مجموعة من شباب مدينة إسنا، لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم، وجشع بعض التجار الذين يستغلون الأزمات التي تمر بها البلاد.

وأضاف سليمان، أن المبادرة التي يتبناها شباب إسنا تحت إشراف إحدى منظمات المجتمع المدني، توفر عجول وتذبحها داخل السلخانة تحت إشراف الطب البيطري، ويجرى بيعها بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن سلطات مجلس المدينة وفرت 3 منافذ بيع لدعم المبادرة التي لاقت استحسان أهالي إسنا جميعا.

وأوضح أن المنفذ الأول بجوار السجل المدني الجديد بمدينة إسنا، والثاني بمنطقة السيدة زينب والثالث بمنطقة القرية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار مشاركة الدولة في محاربة الغلاء، وتجسد نموذجا إيجابيا لدور المشاركة المجتمعية في المرحلة الحالية من أجل العمل على توفير الاحتياجات والمتطلبات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.