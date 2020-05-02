السعودية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بكورونا ب1362 حالة

سجلت السعودية، اليوم، ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات المؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث ازدادت هذه الحصيلة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع ألف و362 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، في نبأ عاجل، ظهر اليوم.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، وفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية في السعودية بكورونا المستجد.

وأوضحت الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن المواطن الفلسطيني توفيق محمد سالم الشاعر يبلغ من العمر 51 عاما، توفي في المملكة العربية السعودية إثر كورونا المستجد، لترتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم جراء الوباء إلى 63 حالة.