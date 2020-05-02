السعودية تحذر من إنتاج الشائعات وترويجها.. وعقوبة قاسية للمخالفين

حذّرت النيابة العامة السعودية من إنتاج الشائعات وترويجها، تزامنا مع تمكن شرطة الرياض من القبض على مروج الشائعات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخذة في المملكة، للوقاية من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت النيابة أمس الجمعة، في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، موجهة إلى المواطن السعودي، أنّ "تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية واجب أخلاقي والتزام أدبي، ومسؤولية قانونية، فلا تنجرف وراء الشائعات المغرضة والأخبار مجهولة المصدر، التي تخل بالإجراءات والجهود المبذولة، وتثير الهلع بشأن فيروس كورونا، تجنبا للمساءلة الجزائية المشددة في هذا الشأن".

النيابة السعودية: عقوبة من يرتكب ذلك هو السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال

وأوضحت النيابة السعودية، أنّ عقوبة من يرتكب ذلك هو السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وكذلك نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، شاكر بن سليمان التويجري، بأنّه جرى القبض على سعودي في العقد الرابع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بعد انتشار فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يروج للشائعات.

وظهر الرجل في الفيديو وهو يروج شائعات تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد والوقاية من انتشار كورونا المستجد، مدعيا تحديد موعد للسماح بأداء الصلوات في المساجد، وتغيير فترات منع التجوال.