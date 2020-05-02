توريد 36 ألف طن قمح في سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، في تصريحات له، اليوم السبت، أنه تم توريد 35 ألف و939 طن قمح من المزارعين لصوامع المحافظة المختلفة.

وقال وكيل الوزارة، أن استلام محصول القمح من المزارعين يتم وفقاً للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للإردب درجة نظافة 23.5 قيراط، 685 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراط، 670 جنيها، لإردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأشار وكيل وزارة التموين بسوهاج إلى أن غرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة عمليات توريد الأقماح من المزارعين، وتتابع أية إعاقات تحدث.