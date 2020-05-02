تسليم 37 عقد بيع إبتدائي لمواطنين مدينة فايد بعد تقنين أوضاعهم

قال المحاسب متولي حسن رئيس مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية اليوم السبت، إنه سلم 37 عقد بيع إبتدائي للمواطنين لتمليك المباني والأراضي الزراعية، بعد تقنين أوضاعهم من وضع اليد إلى التمليك، وذلك من خلال لجنة ضمت كل من أحمد حمدان مدير الشؤون القانونية، وممدوح يوسف مدير الأملاك، ووليد سعيد مندوب الأملاك.

وأشار متولي إلى أن تسليم العقود للأهالي، يأتي في ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، وتسعير وتقنين أراض الدولة تيسيرا على المزارعين، ودعما للتوسع في التنمية الزراعية، مشيرا إلى أن لجان التقنين تعمل منذ فترة على الأراضي التي جرى سحبها من المواطنين وإعادتها للدولة وتقنين أوضاع المواطنين الذين يقيمون على الأراضي ويزرعونها منذ سنوات بحسب رؤية اللجنة وتقريرها، ثم يجرى تثمين الأرض وإعلان المواطن بتسديد مستحقات الدولة في الجهة المعنية بذلك وبناء عليه يجرى تسليمه عقد تمليك للأرض أو المنزل.