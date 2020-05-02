ترامب يتوقع فوزه بالانتخابات المقبلة ويصف بايدن بـ"النائم"
كتب:
وكالات
04:26 م | السبت 02 مايو 2020
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، استعرض فيها تأييد 96% من الحزب الجمهوري له، متوقعا فوزه على المرشح الديموقراطي جو بايدن، واصفا إياه بالنائم، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".
وجاء في تغريددة ترامب: "96% نسبة التأييد في الحزب الجمهوري، شكرا جزيلا، وأيضا استطلاع "جالوب" الجديد أظهر ترشيحي في أعلى تصنيف (ترامب يتفوق على جو بايدن النائم)".
وكانت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أجرت استطلاع رأي حول الانتخابات الرئاسية القادمة، وشهد الاستطلاع تنافسا غير مسبوق بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، والمنافس المباشر له جو بايدن.
وحصل بايدن على دعم بنسبة 42% في الاستطلاع الجديد، في حين تخلف الرئيس ترامب عن منافسه بنقطتين مئويتين بنسبة 40%، بعدما كان ترامب يتفوق بفارق كبير في الاستطلاع نفسه الذي قامت به الصحيفة في يناير/كانون الثاني الماضي.
واختار 5% من الناخبين المسجلين الذين جرى استطلاع آرائهم أنهم يفضلون التصويت لشخص آخر، بينما قال 4% أنهم لن يصوتوا على الإطلاق، ولن يشاركوا في الانتخابات أساسا، بينما بقي 9% غير متأكدين من قرارهم بعد.