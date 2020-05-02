ترامب يتوقع فوزه بالانتخابات المقبلة ويصف بايدن بـ"النائم"

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، استعرض فيها تأييد 96% من الحزب الجمهوري له، متوقعا فوزه على المرشح الديموقراطي جو بايدن، واصفا إياه بالنائم، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وجاء في تغريددة ترامب: "96% نسبة التأييد في الحزب الجمهوري، شكرا جزيلا، وأيضا استطلاع "جالوب" الجديد أظهر ترشيحي في أعلى تصنيف (ترامب يتفوق على جو بايدن النائم)".

​وكانت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أجرت استطلاع رأي حول الانتخابات الرئاسية القادمة، وشهد الاستطلاع تنافسا غير مسبوق بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، والمنافس المباشر له جو بايدن.

​وحصل بايدن على دعم بنسبة 42% في الاستطلاع الجديد، في حين تخلف الرئيس ترامب عن منافسه بنقطتين مئويتين بنسبة 40%، بعدما كان ترامب يتفوق بفارق كبير في الاستطلاع نفسه الذي قامت به الصحيفة في يناير/كانون الثاني الماضي.

​واختار 5% من الناخبين المسجلين الذين جرى استطلاع آرائهم أنهم يفضلون التصويت لشخص آخر، بينما قال 4% أنهم لن يصوتوا على الإطلاق، ولن يشاركوا في الانتخابات أساسا، بينما بقي 9% غير متأكدين من قرارهم بعد.