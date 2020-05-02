وكيل تموين الإسكندرية يتفقد المخابز والأسواق للتأكد من توافر السلع

تفقد المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة جولات على القطاعات والأنشطة التموينية المختلفة بمحافظة الأسكندرية.

استهل جولاته مع سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية حيث تم تفقد العديد من المخابز البلدية لمتابعة عمليات انتاج الخبز و جودته و حصول المواطنين عليه بسهولة و بدون ازدحام حيث تابع سيادته مراحل انتاج الرغيف بكل مخبز بلدى تم زيارته و كذلك التأكد من وزن الرغيف و جودته و مطابقته للمواصفات الفنية و كذلك التأكد من مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان الكريم

كما التقى بالعديد من المواطنين و طالبهم بعدم التزاحم حرصا على سلامة صحتهم و ان الوزارة راعت ذلك من خلال مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان لضمان عدم التكدس وتجنبا للزحام.

وواصل جولاته بالمرور على عدد من المجمعات الاستهلاكية للتأكد من وجود السلع الغذائية و التموينية و وفرتها و الكشف على مدد الصلاحية و جودة السلع المعروضة و حرص على سؤال المواطنين عن جودة السلع الغذائية المعروضة من اللحوم و الدواجن والاسماك و السلع الاساسية و الاسعار مقارنة بمثلها بالاسواق حيث اعرب المواطنين ان جميع السلع الغذائية و الضرورية متوافرة بالمجمعات و بجودة و اسعار فارقة عن مثيلتها بالأسواق.

واستكمل جولاته بالاسواق العامة و السلاسل التجارية لمتابعة الاعلان عن اسعار السلع المعروضة و مدى توافر السلع و الخضر والفاكهة.

وأكد أنه طمأن المواطنين بأن مخزون السلع أمن و لا داعى للقلق و لا التزاحم.