أسعار الخضروات اليوم الأحد 3-5-2020 في مصر

تقدم "الوطن" أسعار مختلف أنواع الخضروات في الأسواق، اليوم الأحد 3 مايو، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:

الطماطم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الطماطم بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيها.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل الأبيض 3 جنيهات، والبصل الأحمر 9 جنيهات للكيلوجرام.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة 3 إلى 5 جنيهات.

الفاصوليا

جاء سعر كيلوجرام الفاصوليا بـ10 جنيهات.

الجزر

وصل سعر الجزر إلى 2.5 جنيه للكيلوجرام.

الباذنجان

وصل سعر الباذنجان الرومي سعر الكيلو 5.5 جنيه.

القلقاس

سجل سعر كيلو جرام القلقاس بـ7 جنيهات.

الفلفل

تراوح سعر كيلوجرام الفلفل بين 10 إلى 12 جنيها.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي من 12 إلى 16 جنيها.

البطاطس

وصل سعر كيلوجرام البطاطس من 2.5 إلى 5 جنيهات.

الثوم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم 15 جنيها.