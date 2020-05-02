محافظ شمال سيناء يوافق على إنشاء طرق جديدة في الشيخ زويد

قالت المهندسة رتيبة عواد رئيسة الإدارة الهندسية في الشيخ زويد، إن اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وافق على مذكرة مسبقة كانت قد قدمتها لعضو مجلس النواب إبراهيم أبو شعيرة، لرصف عدد من الطرق بمدينة الشيخ زويد.

وأضافت أن المحافظ وافق على الطرق الآتية وهي: طريق القواسمة الحمايدة بطول 1كم طريق 25 أبريل (وسط المدينة)، حتى الزهور بطول 2 كم، وطريق السكو الحديد من المستشفى حتى الكينيا بطول 2 كم.

وقد سبق أن جهزها مجلس المدينة للرصف وعمل الأرصفة اللازمة، وكذلك جار الموافقة على بناء 10 عمارات سكنيه في حي الكوثر بوسط الشيخ زويد.