أسعار الفاكهة اليوم الأحد 3-5-2020 في مصر

تقدم "الوطن" أسعار مختلف أنواع الفاكهة في الأسواق، اليوم الأحد 3 مايو، وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي:

الكنتالوب

تراوح سعر الكنتالوب بين 3 إلى 7 جنيهات.

البطيخ

وسجل سعر الكيلو ما بين 6 إلى 9 جنيهات، ليكون متوسط سعر الواحدة 2.5 كيلو جرام نحو 25 جنيهًا.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال بين 2.5 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الخوخ

تراوح سعر كيلوجرام الخوخ بين 12 إلى 15 جنيهًا.

الفراولة

تراوح سعر كيلوجرام الفراولة بين 6 إلى 7 جنيهات.

الموز

بلغ سعر الموز بالأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 5 إلى 12 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 17 إلى 25 جنيها.

الجوافة

بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 7 جنيهات.

اليوسفي

وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 8 جنيهات.