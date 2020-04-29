أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 29-4-2020 في مصر

تقدم "الوطن" أسعار مختلف أنواع الفاكهة في الأسواق، اليوم، الأربعاء الموافق 29 أبريل، وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي:

الموز

بلغ سعر الموز بالأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.

الجوافة

بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 7 جنيهات.

الفراولة

تراوح سعر كيلوجرام الفراولة بين 6 إلى 7 جنيهات.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 5 إلى 12 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 17 إلى 25 جنيها.

الكنتالوب

تراوح سعر الكنتالوب بين 3 إلى 7 جنيهات.

البطيخ

وسجل سعر الكيلو ما بين 6 إلى 9 جنيهات، ليكون متوسط سعر الواحدة 2.5 كيلو جرام نحو 25 جنيهًا.

الخوخ

تراوح سعر كيلوجرام الخوخ بين 12 إلى 15 جنيهًا.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال بين 2.5 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

اليوسفي

وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 8 جنيهات.