بعد إذاعة التراويح.. أبرز 7 قرارات أثرت على عبادات رمضان في ظل كورونا

أجبر انتشار وباء كورونا، المؤسسات الدينية على العديد من القررات المختلفة، حيث منعت الصلوات الجماعية والجمع، وكان لرمضان نصيبا وافرا من المنع أيضا، وجاءت القرارات على النحو التالي:

الأوقاف تجمد صلاة الجماعة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في 21 مارس أيضا، إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا في كل المساجد على مستوى الجمهورية، حرصًا على سلامة المصلين ولمدة أسبوعين لحين وقف انتشار الوباء.

مد إغلاق المساجد لأجل غير مسمى

وفي يوم 29 مارس قررت الوزارة، مد الغلق لأجل غير مسمي، مشترطة انتهاء كورونا بشكل تام، وعدم ظهور أية حالات جديدة لإعادة فتع المساجد مرة أخرى.

منع موائد الرحمن

قررت وزارة الأوقاف منع موائد الرحمن في 4 إبريل الجاري، وأعلنت أنه لن يتم إقامة موائد الرحمن التابعة للمساجد لإفطار الصائمين في شهر رمضان الكريم حال استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا حفاظا على عدم التجمعات والالتزام بالإجراءات الوقائية من الفيروس.

تعليق جميع الأنشطة الجماعية

قررت الوزارة يوم 7 إبريل، تعلّيق جميع الأنشطة الجماعية في رمضان لمواجهة كورونا، وحظرت الوزارة الآتي:

- أي عمليات إفطار جماعي بداخلها أو للعاملين بها أو بهيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة لها.

- ألغت الوزارة إقامة ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين هذا العام، وخاطب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الداخلية ومحافظة القاهرة بذلك.

- ألغت الوزارة أي ملتقيات عامة أو ليالي رمضانية بأي مديرية من المديريات في الشهر الفضيل.

- ألغت الوازرة الاعتكاف، وأكدت أنه لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام، لأن المساجد لن يتم فتحها أساسا.

الأوقاف تقرر منع بث أي شيء من المساجد سوى أذان النوازل فقط

قررت وزارة الأوقاف في 22 إبريل الماضي، منع بث أي شيء من المساجد سوى أذان النوازل الذي ينتهي بصلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم.

بث قرآن المغرب والفجر

قررت وزارة الأوقاف السماح ببث قرآني المغرب والعشاء عبر مكبرات المساجد، في 26 إبريل.

بث صلاة التراويح

أعلنت وزارة الأوقاف اليوم السماح ببث صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص، على أن تقتصر الصلاة على إمام من قراء إذاعة القرآن، وعاملين من المسجد، وشددت الوزارة على منع صلاة التراويح بأي مسجد من مساجد الجمهورية، سوي عمرو بن العاص، ومنع أي شخص من حضور تلك الصلاة سوى الـ 3 أشخاص المحددين.