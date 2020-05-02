السكة الحديد: ندرب السائقين على التعامل مع القطارات الحديثة

أكد عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، أن كامل الوزير وزير النقل، التقى اليوم العاملين بورش فرز القاهرة ومركز تدريب قائدي القطارات وورشة صيانة العربات الإسباني؛ خلال جولته التفقدية لاستوضاح موقف الصيانة وتوافر قطع الغيار ، والاستماع الي العاملين ومطالبهم ومقترحاتهم.

واضاف فكري، في تصريحات له، أن لقاء وزير بالعاملين كشف عن رؤيته لتطوير العنصر البشري، وتكثيف الدورات التدريبية لاعداد قائد قطار يستطيع التعامل مع كل القطارات الحديثة، موضحًا أن الوزشير خلال جولته التفقدية بورش عمرة الجرارات وتفقد عدد من الجرارات الموجودة بالصيانة ، وحرص علي التأكد من توفر قطع الغيار المطلوبة.

وتابع: "وزير النقل أجرى جولة تفقدية بجميع الطرق المؤدية للورش وشدد على ضرورة الاهتمام باجراءات السلامة والصحة المهنية وادوات الامن الصناعي"، لافتا الي توجيه وزير النفل بضرورة نظافة الطرق وتزويد الإضاءه الموجودة بها والاهتمام بالبلدورات وأكشاك الكهرباء وتأمينها وتوافر أدوات ومعدات الحريق في كل مكان بالورش وكذلك ضرورة وجود نقطة اسعاف مجهزة إلى جانب وسائل الامن الصناعي.