السكة الحديد تقل 2 مليون و686 راكبا في الأسبوع الأول من شهر رمضان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن نقل نحو 2 مليون و686 راكبا، في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بواقع 463 ألفا أول أيام رمضان، و239 ألفا ثاني أيام رمضان، و322 ألفا في ثالث أيام شهر رمضان، و320 ألفا و611 في رابع أيام رمضان، و331 ألفا في خامس أيام شهر رمضان، و321 ألفا في سادس أيام رمضان، و400 ألف في سابع أيام شهر رمضان، على جميع خطوطها على الوجهين القبلي والبحري بالمسافات الطويلة والقصيرة.

وقال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن حركة مسير القطارات بجميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري تسير بشكل طبيعي ومنتظم في ثامن أيام شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي أعطال طوال الأسبوع الأول من شهر رمضان، موضحا أن جميع القطارات العاملة تعمل بكامل طاقتها.

رسلان: نجحنا في القضاء على ظاهرة زحام الركاب داخل عربات القطارات

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة للقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر بالمحطات لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن جميع ورش الصيانة تخضع لعمليات تعقيم وتطهير بشكل دوري، مؤكدا أن الهيئة نجحت في القضاء على ظاهرة الزحام داخل عربات القطارات خلال الفترة الماضية.

وأشار رئيس السكة الحديد، إلى أن الهيئة تواصل تطبيق غرامات التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات لتحقيق أكبر قدر من الانضباط داخل المنظومة، موضحا أنه لن يتم السماح لأي مواطن باستقلال القطارات بدون دفع قيمة التذكرة.