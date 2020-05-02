علي جمعة: سيدنا يوسف كان خجولا.. وامرأة العزيز افتتنت به في عمر 25 عاما

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هئية كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن نبي الله يوسف تربي في بيت عزيز مصر وهو مراهق حتى بلغ سن الرشاد والشدة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مصر أرض الأنبياء" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن امرأة العزيز أفتتنت بجمال سيدنا يوسف بعدما بلغ من العمر 25 عاما على التقريب، أي بعدما عاش في بيت عزيز مصر قرابة 12 سنة.

وأوضح جمعة، أن هناك روايات أن زليخة امرأة العزيز كانت شابة وكان عزيز مصر كبير في السن وأنها افتتنت بجمال وشباب سيدنا يوسف الموجود في بيتهم.

وتابع: "سيدنا يوسف كان حيي خجول وكان بيتكسف ومكنش متفلت ومش مكشوف الوجه زي ما بيقولوا وكل ممنوع مرغوب وكان مكسوف وعامل لنفسه حدود".

وأشار جمعة، إلى أن امرأة العزيز كان اسمها "رعيل" لافتًا إلى أن زليخة هي صفتها وليست اسمها وأن زليخة معناها جميلة الجميلات.