علي جمعة يكشف كيف تزوج النبي يعقوب من أم سيدنا يوسف وشقيقتها

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سبب جمع نبي الله يعقوب، بين السيدة رحيل والدة نبي الله يوسف وشقيقتها.

وقال جمعة خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مصر أرض الأنبياء" المذاع عبر فضائية "cbc"،: "لم يكن هناك في غير شريعة الإسلام تحريم الأخت من الرضاعة، أو ما حرم من النسب، ولم يكن هناك مانع في الجمع بينهما، والله قال لكل جعلنا شرعة ومنهاجا ولا بأس من اتباع شريعة الله في هذا الأمر".

وأضاف الدكتور علي جمعة: "الله سبحانه وتعالى أمر ولا بد ان نطيعه، وهذه هي العبادة، فمثلًا الله أمرنا بالوضوء قبل الصلاة ولهذا نتوضأ، وإذا طلب منا الوضوء بعدها سنتوضأ".وأردف، أن الزواج أمر إلهي عند اليهود والمسيحيين والمسلمين على السواء.