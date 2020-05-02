عاجل.. إغلاق أقسام بـ"جامعي أسوان" بعد اكتشاف طبيبين مصابين بكورونا

أظهرت نتائج التحاليل التى أجريت لاثنين من الاطباء العاملين بالمستشفى الجامعي ايجابية عيناتهم واصابتهم بفيروس كوفيد ١٩.

وقررت ادارة المستشفي تعليق العمل باقسام الاستقبال العام والحوادث، قسم العظام، قسم القلب لحين انتهاء حصر المخالطين من الاطقم الطبية والعاملين والمرضي واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حاله.

كما سيتم تكثيف إجراءات التطهير والتعقيم التى تجرى يوميا لجميع اقسام المستشفي لتزداد دورات التطهير والتعقيم لضمان سلامة العاملين والمترددين علي المستشفي الجامعي.

وطالبت ادارة المستشفي الجميع التعاون واتباع إجراءات وسياسات مكافحة العدوى حرصا على سلامة الجميع.