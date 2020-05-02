تغريدة أمريكية حول تايوان تثير غضب الصين

عبرت الصين عن "غضبها الشديد واعتراضها الحازم" على تغريدة نشرتها بعثة أمريكا لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة، تشيد بمكافحة تايوان وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعبر عن دعمها الواضح لضمها للأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وردت البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الأمم المتحدة في بيان قالت فيه، إن ذلك يشكل "انتهاكا خطيرا لسيادة الصين ووحدة أراضيها"، معتبرة أن هذا الموقف يعتبر "تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية للصين".

وشددت البعثة الصينية، على أنه "ليس هناك سوى صين واحدة في العالم، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها، وتايوان جزء لا يتجزأ من الصين".

وأكدت البعثة، أن "مبدأ صين واحدة يطبق بشكل صارم" داخل المنظمة الدولية.

وكانت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قد أشارت في تغريدتها، التي نشرتها أمس الجمعة، إلى أن الأمم المتحدة تأسست قبل 75 عاما للسماح "لجميع الأصوات بالتعبير عن رأيها".

وأضافت البعثة الأمريكية، أن "حظر تايوان من دخول الأمم المتحدة يشكل إهانة لا لشعب تايوان الفخور فحسب، بل ولمبادئ الأمم المتحدة أيضا".

وفي الوقت نفسه، أعادت البعثة الأمريكية نشر سلسلة من الرسائل تؤكد أن تحرك تايوان لتطويق وباء "كوفيد-19" يشكل نموذجا يحتذى به للعالم، وتشدد على أن الجزيرة تستحق أن تشغل مكانا في منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وكانت العلاقات بين منظمة الصحة العالمية وتايوان توترت قبل وقت طويل من بدء الوباء وشهدت مزيدا من التدهور في الأشهر الثلاثة الماضية.

فقد استبعدت الجزيرة من منظمة الصحة العالمية حيث كانت تتمتع بوضع مراقب حتى عام 2016، العام الذي وصلت فيه "تساي إنج-ون" إلى السلطة في تايوان.

ورفضت الرئيسة تساي الاعتراف بمبدأ الوحدة القارية بين بلادها والصين، وأنها جزء لا يتجزأ من الصين الكبرى.