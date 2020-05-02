تعليم الأقصر: لم نتلق شكاوى من طلاب الأول الثانوي في امتحان الإنجليزية

أكد الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن 5425 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي العام أدوا اليوم امتحان مادة اللغة الإنجليزية إلكترونيًا من المنازل، حيث نجح الطلاب فى الدخول إلى منصة الاختبار الإلكترونية دون أي عقبات.

وأضاف أن الامتحانات بدأت في تمام الساعة 12 ظهرًا واستمرت حتى الثالثة عصرًا، باعتبار أن الأقصر من محافظات الفترة الثانية، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية التعليمية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وقال عبد اللطيف عمران وكيل المديرية، إن إجمالي عدد الطلاب بالصف الأول الثانوي يبلغ 5425 طالبًا وطالبة، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلق أي شكاوى بشأن الدخول على منصة الإمتحانات.

وأشار الى أنه سيتم متابعة أداء الطلاب للامتحانات بشكل دقيق، وحل أي مشكلات أو عوائق أمامهم خلال الدخول على المنصة، وذلك من خلال تواجد الفني الأخصائي داخل كل مدرسة لتلقي اتصالات الطلاب فى حال حدوث أي مشكلة لحلها ومساعدتهم على أداء الامتحان، وفي حال تعثر حل المشكلة سيتم تحرير محضر إثبات حالة لحفظ حق الطالب.