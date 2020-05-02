صوامع وشون الأقصر تستقبل 5 آلاف طن قمح

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، توريد 4793 طن و881 كيلو قمح، بنسبة 14.1% من السعة التخزينية بمحافظة الأقصر في بنكر إسنا وصومعة أرمنت، وذلك منذ بدء التوريد منتصف أبريل الماضي وحتى اليوم.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن أسعار توريد القمح المحلى هى 700 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23.5، و685 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23، و670 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5.

يُذكر أن المساحة المزروعة بالقمح بمحافظة الأقصر تجاوزت 41 ألف فدانًا، وأن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر 34100 طنًا، وهي تشمل سعة بنكر وشونة إسنا بسعة 28 ألف طنًا، وصومعة وشونة أرمنت 6100 طنًا.