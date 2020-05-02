الجيش الإيراني يوجه رسائل إلى 9 دول بينها 6 عربية بشأن كورونا

وجه رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، برقيات منفصلة إلى نظرائه ووزراء الدفاع في 9 دول، بينها 6 عربية، مقترحا تبادل الخبرات في مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت طهران، اليوم، إن باقري وجه برقيات منفردة إلى كل من العراق وسلطنة عمان وقطر والكويت وسوريا ولبنان وأذربيجان وأفغانستان وباكستان، حيث أشار إلى "نجاحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة فيروس كورونا"، على حد وصفه.

ونوه باقري إلى "الدور الواسع للقوات المسلحة الإيرانية في عمليات مكافحة ومواجهة هذا الفيروس الخطير"، وقال إنها "على استعداد لتبادل ونقل الخبرات المكتسبة لمسؤولي الدول الصديقة والشقيقة".

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية كذلك أن "المواجهة الصحيحة والعلمية لهذا المرض يمكن أن يؤدي إلى الإسراع بتفشيه وأن يعرض صحة شعب للخطر".

وقال باقري إن "أداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الناجح في السيطرة على هذا الفيروس يمكنه تمهيد السبيل في هذا المجال للشعوب الإسلامية الأخرى والدول الصديقة والشقيقة"، على حد تعبيره.

وكانت إيران تعتبر من إحدى أكبر بؤر جائحة كورونا المستجد في العالم، لكن البيانات الرسمية الصادرة خلال الأسابيع الماضية، أشارت إلى تراجع ملموس للمرض في البلاد، حيث بلغ المعدل اليومي للإصابات الجديدة حاليا نحو 1000 حالة.

وبدأت إيران منذ 11 أبريل الماضي خطوات تدريجية نحو رفع إجراءات العزل الصحي العام والقيود على تنقلات السكات وإغلاق الأنشطة الاقتصادية، وتعتبر إيران في الوقت الراهن الدولة الـ9 في العالم من حيث عدد المصابين بالوباء بـ96448 حالة، وكذلك الـ9 من حيث حصيلة المتوفين جراء المرض بـ6156 حالة.