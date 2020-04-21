روحاني: الضغوط الأمريكية على إيران أثناء تفشي كورونا غير إنسانية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، إن الضغوط الأمريكية على إيران في ظل تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"غير إنسانية وفقا لبيان على موقع الرئاسة الرسمي على الإنترنت.

وإيران أشد بلدان الشرق الأوسط تضررا بالوباء، وقال مسؤولون إيرانيون إن العقوبات الأمريكية عرقلت جهود طهران لمكافحته.

وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على إيران عام 2018 بعد انسحاب بلاده من الاتفاق النووي متعدد الأطراف الذي أُبرم قبلها بثلاث سنوات.

وقال روحاني خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي: "في هذه الظروف الصعبة، الضغط الأمريكي على شعب إيران غير إنساني أكثر من أي وقت آخر، واستمراره جريمة همجية ضد شعب عظيم وضد جميع المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية".

ونقل موقع الرئاسة على الإنترنت عنه قوله:"الآلية المالية التي صممتها أوروبا لم تتمكن مع الأسف من اتخاذ خطوة ملحوظة وفعالة أو تلعب دورا"، وفقا لما ذكرته وكالة"رويترز" للأنباء.

وفي سياق منفصل، قال روحاني في اتصال هاتفي مع أمير الكويت صباح الأحمد الصباح إنه لتحقيق الأمن الإقليمي لا يوجد سبيل غير التعاون والصداقة بين دول المنطقة.