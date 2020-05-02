فيديو.. بدرية طلبة تصرخ فور اكتشافها أنها ضحية "رامز مجنون رسمي"

وقعت الفنانة بدرية طلبة ضحية رامز جلال، في برنامجه "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر".

وفور سؤالها عن رأيها في الفنان رامز جلال قبل اكتشف وقوعها ضحية لمقلب رامز جلال، قالت "رامز الشر".

وظهر رامز جلال فجأة أمام بدرية طلبة لتصرخ بدرية طلبة: "خضتني يا رامز".

ويعرض برنامج المقالب الترفيهي "رامز مجنون رسمي" على شاشة "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساء، ويُعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

ويقدم رامز جلال برامج مقالب عبر شاشة "MBC مصر"، للموسم الخامس تواليًا خلال شهر رمضان الكريم، حيث يُذاع على الهواء لمدة ساعة على الهواء.