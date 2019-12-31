"خش لا مؤاخذة شمال".. بدرية طلبة تستعد لتسجيل أبليكشن الطرق الجديد

قالت الفنانة بدرية طلبة، إنها وجدت مطلب جماهيري على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن تكون خرائط جوجل في مصر بصوتها، موضحة أنها تفاجأت أن هذا الموضوع أصبح تريند، وجرى عمل هاشتاجات بذلك، "الموضوع كبر أوي ووسع، حد تواصل معايا وقالي موافقة نمشي في الموضوع قولتله تمام موافقة، توكلوا على الله".

وأضافت "طلبة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، أنها ستأخذ الخريطة من جوجل مقابل حق انتفاع، وستقوم بعمل ابلكيشن خاص بها، وبالتالي لن تستغنى جوجل عن قارئ الخرائط الخاص بها، حيث لن يتفق الجميع على بدرية طلبة والإفيهات الخاصة بها، على حد قولها.

ورد عمرو أديب: "لأ ده إنت برقبته، إحنا منعرفهوش بس عارفينك، وهو كمان ساعات يوصلنا غلط"، فردت مازحة: "قال يعني أنا اللي هوصلهم صح"، موضحة أنها دونت بعض العبارات التي طالب الجمهور ذكرها، خلال الخرائط من إفيهاتها، على أن تنتقي منها وتسردها.

وذكرت بعضها: "خد الطريق يمين أو شمال معاك الطريقين وانت تشوز منهم، عوقت ليه يا جدع، خبطت في العمود الهي تتوكس، خش بعد 100 متر لمؤاخذة شمال"، موضحة أنها ستقوم بتسجيل ذلك الأسبوع المقبل، وستظهر لايف وسيكون هناك قنوات ومحطات تليفزيونية ستصور ذلك.