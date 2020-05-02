نائب الإسكندرية تتابع أولى محاضرات البرنامج التدريبي لتعزيز الكوادر

أطلقت محافظة الإسكندرية اليوم البرنامج التدريبي لتعزيز كوادر عدد كبير من الأطباء من تخصصات مختلفة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية وكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، أن هذا البرنامج تم وضعه بمعرفة لجنة متابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد بالمحافظة والمشكلة بقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 267 لسنة 2020.

وأشارت إلى أن البرنامج ينقسم إلى جزئين يضم الجزء الأول محاضرات اون لاين، وعقب اجتياز هذا الجزء يأتي الجزء الثاني حيث سيتم التدريب في معامل المهارات بكلية الطب جامعة الإسكندرية في مجموعات مكونة من 5 أفراد.