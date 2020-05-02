علي ربيع يخطف الوظيفة من مصطفى خاطر في الحلقة التاسعة بـ عمر ودياب

تبدأ أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل عمر ودياب والذي يؤدي بطولته علي ربيع ومصطفى خاطر بالعثور على تمثال أثري في حقيبة عمرو الليثي، ويتفقان على أخذ نسبة منه، فيذهبان معه إلى فرح بلدي، والعريس هو الذي ينجز لهم العمل.

تهجم الشرطة على الفرح وتلقي القبض على العريس ومحمود الليثي ويأخذون الشنطة التي بها التمثال الأثري.

ويلتقي دياب بخطيبته التي تؤدي دورها كارولين عزمي لتعرض عليه العمل مع والدها، ويوافق فيذهب معه عمر الذي يؤدي دوره علي ربيع، ويحصل علي ربيع على الوظيفة بدلا منه.

مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.

المسلسل يعرض على شاشة on في السادسة والنصف مساءً، ويعاد للمرة الأولى في السادسة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في الحادية عشر والنصف صباحا.

وعلى شاشة قناة الحياة يعرض المسلسل في تمام التاسعة مساء، والإعادة الأولى في الثانية والنصف صباحا، والإعادة الثانية في العاشرة والربع صباحا