خالد الجندي ينعى الدكتور عبدالغفار هلال: أحد كبار أساتذة اللغة بالعالم

نعى مجلس العلم ببرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc" العالم الجليل الدكتور عبدالغفار هلال عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف.

وقال الشيخ خالد الجندي إن الدكتور عبدالغفار هلال كان واحدا من أساطين وأساتذة اللغة العربية المعدودين في العالم، وكان لا يضارعه مضارع في العالم وكان أديبًا وعالمًا فذًا ونحريرًا.

وأضاف الجندي أن هؤلاء هم أساتذته الذين تربى على أيديهم، مثل الدكتور عبدالله شحاته والدكتور عبدالغفار هلال والشيخ إسماعيل صادق العدوي والدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف وآخرهم الشيخ جمال قطب.

ولفت الجندي إلى مشاركة الدكتور عبدالغفار هلال معه في تجربة الهاتف الإسلامي، مشيرًا إلى أن الدكتور عبدالغفار هلال تصدى للرد على مستشرق من أساتذة اللغة العربية الذي شكك في بعض الأخطاء في القرآن، وأن الدكتور عبدالغفار هلال تصدى له وهرب هذا المستشرق من مناقشته والرد عليه وقال يومها: "الحمد لله الذي جعلنا حراسا لكلمات الله".