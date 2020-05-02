مسلسل بـ100 وش الحلقة 9.. وفاة عم غزال وظهور أقاربه يربك العصابة

استمرت العراقيل والصعوبات خلال الحلقة التاسعة من مسلسل بـ100 وش، في التساقط أمام عصابة عمر وسكر، التي تمنعهم من استكمال سرقة أموال عم غزال، حيث تسبب سباعي، في فشل المحاولة الثانية، بسبب شربه الخمر داخل البنك.

وفي المحاولة الثالثة، تسبب سباعي أيضًا في تأخيرهم عن الموعد المتفق عليه للذهاب للبنك، ليقود زيزو السيارة بسرعة جنونية، ويتعرضوا لحادث سير، وتتلف السيارة ويضطروا للعودة من جديد إلى المخزن.

العائق والمشكلة الأكبر في طريق العصابة، كانت ما أخبرتهم بهم نجلاء ممرضة عم غزال عن وفاته، حيث توفى بسكتة قلبية، كما اكتشفت أنه له أقارب أوصى بواب عمارته بدفنه معهم، كما أعطاه رقم قريب له يدعى "صلاح"، اتصل به بالفعل وجمع أهله في المنوفية، وفي الطريق إليه.

وخلال أحداث الحلقة، روت نجلاء قصتها، حيث تربت في أحد الملاجئ، الذي وضعت فيه بعد أن جرى القبض على السيدة، التي كانت تعمل معها في التسول، وتخرجت في معهد التمريض، وعملت في أحد المستشفيات الحكومية، ثم قابلت عم غزال بالصدفة، ليطلب منها مراعاته والسكن معه، لتمكث 10 سنوات في رعايته وخدمته حتى وفاته.

مسلسل "بـ100 وش"، بطولة آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم، ومصطفى درويش، وعلا رشدي، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكري، من تأليف أحمد وائل، ويعرض على قناة "الحياة" الساعة 7:30 مساء، بالإضافة إلى قناتي "دبي" و"الحياة دراما".