"أبو دم خفيف".. إسلام إبراهيم <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FElAdlGrp%2Fvideos%2F532392987447659%2F&show_text=0&widthكوميديان بـ "100 وش"

استطاع الفنان إسلام إبراهيم أن يصنع حالة من الجدل على السوشيال ميديا، بعد ظهوره فى مسلسل بـ"100 وش" مع المخرجة كاملة أبو ذكري، بسبب مشاهده الكوميدية، و"إفيهاته" التي أصبحت حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويجسد "إبراهيم" دور شخص يدعي "حمادة" يساعد "سكر" الدور الذي تجسده الفنانة نيللي كريم في عمليات النصب، وذلك بعد أن توفي والديه، ولم يتبقي له سوى والدة "سكر" لتطمئن عليه وتكون بجوار، وتميز بذكائه الكبير في استخدام أجهزة الحاسب الآلي، و"الهاكر" .

وجمع بينه وبين "سكر" عدد من المشاهد الكوميدية، التى تبادلها الجمهور على السوشيال ميديا .

ومن جانبه قال الناقد محمود قاسم عن أداء إسلام إبراهيم فى مسلسل بـ100وش"، بجرد ظهوره على الشاشة يبعث جو من الكوميديا، فبداخله طاقة متفجة من الضحك، إلا أن مشاهده مع نييلي كريم على قدر عال من الكوميديا، مضيفاً لـ"الوطن"، اعتقد أن الفضل في ذلك يرجع إلي المخرجة كاملة أبو ذكري التى استطاعت أن تخرج منه إمكانيات جديدة .

مسلسل بـ"100 وش" هو تعاون إنتاجى مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي شعبى وتظهر فيه نيللى كريم بشكل مختلف ومغاير تماماً عن أعمالها السابقة فى الدراما التليفزيونية، ويشاركها فى البطولة كلا من آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين .