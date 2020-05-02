الحلقة 12 من مسلسل اللعبة.. وسيم ومازو يستعيدان طفليهما

شهدت الحلقة الـ12 من مسلسل اللعبة، استمرارا لأحداث تحدي الحلقة الماضية، بين وسيم ومازو، الذي كان ينص على فوز من ينجح في خطف طفل، والحصول على فدية.

مازو لجأ إلى خطف ابن وسيم، ليرد الأخير بالفعل نفسه، ليخطف نجل "مازو"، قبل أن تتدخل الشرطة، بعد إبلاغ "غريب" حارس العقار بالأمر.

وفي حلقة اليوم، اضطر "وسيم"، لمنح "شيماء" زوجة مازو قيمة الفدية المطلوبة لتحرير ابنها، حتى تذهب لدفعها لمعاونيه حتى يفوز بالتحدي، وهو ما تم بالفعل، ليفوز بالتحدي بدون حصد أي أرباح مادية.

العقبة التي واجهت وسيم بعد ذلك، أن "مازو" اشترط عليه دفع فدية حقيقية، ليرد له ابنه بعد اختطافه، معللًا ذلك بأن وسيم فاز بالتحدي، لذا فإن تلك ستكون فرصته، ليحصد هو الربح المادي.

يرضخ وسيم لشرط مازو، ويدفع له الفدية محررًا ابنه، وينتهي الأمر دون أن تكشف الشرطة أمريهما.

وتنتهي أحداث الحلقة، بطرح المجهول الذي يدير اللعبة بينهما تحديا جديدا، وهو عبارة عن فوز من ينجح في الحصول على لوحة ما، موجودة بداخل بيت مهجور في حي بولاق الدكرور، ليبدأ الثنائي في الاستعداد للتنافس.

المسلسل بطولة هشام ماجد وشيكو ومي كساب وميرنا جميل وأحمد فتحي ومحمد ثروت، وإخراج معتز التوني.