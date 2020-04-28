الحلقة الثامنة من "اللعبة".. القدر يقود وسيم للفوز بالتحدي

تحدي جديد خاضه الثنائي هشام ماجد (مازو) وشيكو (وسيم)، في الحلقة الثامنة من مسلسل اللعبة.

وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من المسلسل الذي يعرض على قناة "MBC مصر"، بتخطيط الثنائي لخيانة زوجاتهما حتى يفوزا بالتحدي الجديد.

وكان الشخص المجهول الذي يدير اللعبة بينهما، طلب منهما أن يخونا زوجاتهما، على أن يفوز بالتحدي من تكشفه زوجته وتصفعه على وجهه.

واستمرت محاولات "وسيم" التي باءت بالفشل، حتى قرر أن يتخلى عن هذه الفكرة، وأن يحتفل مع زوجته بعيد زواجهما.

على الجانب الآخر، استغل "مازو" حب أحد زميلاته في المدرسة الذي يعمل بها، ليصطحبها إلى شقته حتى تراه زوجته ويفوز بالتحدي.

يصادف "مازو" حظ عثر، حيث تحصل زوجته "شيماء" على كمية كبيرة من المهدئات، ليغمى عليها دون أن تتخذ ردة فعل ضد خيانة زوجها.

تحاول زميلة "مازو" إفاقتها من الإغماء لتتجه نحو شقة "وسيم" حتى تحصل على "بصلة"، لتراهما زوجة "وسيم" معا داخل الشقة وتظن أنه يخونها، لتنتهي الحلقة بصدمة زوجة "وسيم".