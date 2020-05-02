مونتير "الاختيار" عن مشاهد الأكشن: يُصور الواحد في نحو 5 أيام

حظت مشاهد الأكشن خلال مسلسل "الاختيار" للمخرج بيتر ميمي نسب مشاهدة عالية، خلال الأسبوع الأول من العرض بشهر رمضان.

ومن جانبه كشف أحمد حمدي مونتير العمل لـ"الوطن" عن أن مشاهد الأكشن يتم تحضيرها قبل تنفيذها، وقد يستغرق تصوير المشهد الواحد نحو 5 أيام، فالتحضير قبل التصوير يجعل الأمر سلسا، ويؤكد على عدم وجود مفاجآت، ففريق العمل بذل أقصى مجهود لخروج العمل بهذه الصورة".

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر منسي الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.