صب أرضية كوبري المنصورة القديم بالمنيا ضمن خطة الإحلال والتجديد

تابعت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، تنفيذ أعمال إحلال وتجديد كوبري المنصورة القديم، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بسرعة الانتهاء طبقًا للجدول الزمني المحدد، حيث تم صب بلاطة الكوبري.

وأكد المحافظ أن العمل جاري في كافة المشاريع بجميع القطاعات، والتي يبلغ عددها 130مشروعًا ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، موضحًا أن أزمة كورونا لم تتسبب في إيقاف العمل في تلك المشروعات حتى لا تؤثر سلبيًا ذلك على عجلة الإنتاج، ولتعظيم استفادة المواطن من تلك المشروعات، ولهذا تعمل المحافظةعلي دفع العمل بالمشاريع بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهة الفيروس.