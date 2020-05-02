إزالة 6 حالات تعد واسترداد 30 فدانا في المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس الجمعة، في إزالة 6 حالات تعد بالبناء منها، 5 حالات بناء على أراضي زراعة خاصة، على مساحة 503 متر مربع، وحالة تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 30 فدانا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة، 796 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2841 فدانا و17 قيراطا و20 سهما، و1698 حالة إزالة مباني بمساحة 178106 متر مربع.

أكد المحافظ أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.