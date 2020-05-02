والدة أحد شهداء بئر العبد باكية: "ده وحيدي.. لو يرضوا ياخدوني أنا هروح"

دخلت السيدة آمال الإمام، والدة الشهيد الملازم عبدالحميد، أحد شهداء حادث بئر العبد، في نوبة من البكاء على الهواء، أثناء الحديث عن استشهاده، مؤكدة أنها لو كان لديها ابن آخر، كانت ستقدمه للدفاع عن الوطن، بنفس راضية.

وأضافت "الإمام"، في مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض على شاشة "TeN"، أنها تزوجت ولم تنجب إلا بعد 10 سنوات، "ده وحيدي وحبيبي ونور عيني، وطلب يدخل الكلية الحربية، وقالي أنا شهيد يا ماما وهستشهد، وأنا اللي عليا الدور، بس مكنتش عارفة أن الدور جاي بسرعة كده، أنا فرحانة إن ابني مات شهيد وبيدافع عن مصر وناسه وأهله وحبايبه".

وتابعت باكية: "لو يرضوا ياخدوني أنا هروح، والحمد لله، وحسبي الله ونعم الوكيل في الإرهابيين"، موضحة أنها لم تكن تعلم أن ابنها موجود في سيناء، وأبلغها أنه يعمل بالإسماعيلية.