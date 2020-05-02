أهالي بئر العبد يواصلون حملات التعقيم خوفا من كورونا

شهدت قرية "نجيلة" بنطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء، حملات تعقيم المنشأت الحكومية وشوارع القرية بجهود تطوعية للشباب، وذلك بعد اكتشاف أول حالة كورونا في بئر العبد والإعلان عنها منذ يومين.

وأعلنت إدارة رمانة الرياضية بشمال سيناء، أنه جرت عملية تعقيم وتطهير بحضور كليب راشد وكيل مديرية الشباب والرياضية بشمال سيناء، نفذها مركز شباب نجيلة من خلال نادي التطوع بالمركز لكل المؤسسات والمصالح الحكومة الموجودة بالقرية ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وقال كليب راشد، وكيل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن الشباب نفذوا هذا النشاط المتجدد بجهود تطوعية، لافتا إلى أنه يتكرر بمراكز الشباب على مستوى قرى ومدن المحافظة هذه المشاركات من جانب فرق التطوع وبرلمان الشباب، جميعهم يشاركون بجهودهم في إجراءات تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كوورنا، ويكون الدور الرئيسي لهم هو تنفيذ عمليات التعقيم.

وسبق وأعلنت إدارة رمانة الرياضية بشمال سيناء عن تنفيذ أنشطة تعقيم بمجهودات الشباب المتطوعين شاركوا في حملات تعقيم وتطهير لمنشأت حكومية وأهلية والشوارع والمحلات، انطلاقا من مراكز الشباب وخلالها نفذ أعضاء برلمان الطلائع بمركز شباب الكرامة التابع لإدارة رمانة الرياضية مبادرة "سيناء بخير"، تضمنت المبادرة تعقيم وتطهير الوحدة الصحية، والوحدة المحلية، والمدارس الابتدائية والإعدادية، ومركز الشباب، وعمل ملصقات على أعمدة الإنارة والمصالح الحكومية بقرية الكرامة.